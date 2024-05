Kein öffentlicher Auftritt von Prinzessin Kate (42)

Jetzt ist es offiziell! Prinzessin Kate (42) wird nicht an den Feierlichkeiten rund um "Trooping the Colour" Anfang Juni teilnehmen. Nach ihrer Krebserkrankung meidet sie auch weiterhin die Öffentlichkeit.

Lang und breit wurde darüber spekuliert, ob Kate Middleton an der Feierlichkeiten rund um die Militärparade "Trooping the Colour" teilnehmen wird. Nun ist es offiziell: Im Juni wird die Prinzessin (noch) nicht in die Öffentlichkeit zurückkehren. Als "Colonel of the Irish Guards" sollte sie eigentlich zugegen sein, aufgrund ihrer Krebserkrankung wird dies aller Voraussicht nach jedoch nicht der Fall sein.

König Charles sagte zu

König Charles (75) wird indessen gemeinsam mit seiner Gattin Camilla (76) an der Parade zu Ehren seines Geburtstags teilnehmen. Allerdings wird er nicht wie im Vorjahr auf einem Pferd sitzen, sondern in einer Kutsche - wie einst seine Mutter Queen Elizabeth II. Sie nahm ab 1987 aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters beim jährlichen "Trooping the Colour" in einer Equipage teil.

The Major General's Review of Trooping the Colour will take place on Saturday 1st June on Horse Guards Parade at 11am. The Colour will be trooped by Number 9 Company Irish Guards.



Free viewing from The Mall.#KBP2024 #Trooping #IrishGuards pic.twitter.com/6F3jGin0h9 — Trooping the Colour (@Trooping) May 30, 2024

"Trooping the Colour"-Parade

Unter "Trooping the Colour" wird die alljährliche Militärparade zu Ehren des Geburtstags des britischen Monarchen verstanden. Traditionellerweise findet sie am zweiten Juni-Samstag statt - auf dem Horse Guards Parade, dem größten offenen Platz in London. Etliche Ehrengäste aus dem In- und Ausland wohnen den Feierlichkeiten ebenso bei wie ein großes öffentliches Publikum.