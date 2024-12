König Charles: Das ist seine Anti-Krebs-Ernährung

Der britische König hat seine Ernährung wegen seiner Erkrankung angepasst.

Zwar ist König Charles ist seit langem für seine Achtsamkeit, was seine Gesundheit und Ernährung angeht, doch seit seiner Krebserkrankung soll er doch noch einiges verändert haben.

DAS isst er nicht

Seit Jahren besteht sein Speiseplan aus einfachen, biologischen und saisonalen Produkten. Was er immer schon meidet: reichhaltige, schwere Mahlzeiten. Derzeit ist er noch genauer damit, was er isst, da er sich weiterhin auf seine Krebsbehandlung konzentriert. Das berichtet ein königlicher Experte gegenüber OK!. Der Monarch werde alles tun, um seine Genesung zu beschleunigen und den Krebs zu „besiegen“.

Verzicht und Genuss

Jüngst gab der Sohn von Königin Camilla, Tom Parker Bowles, Einblicke in die Ernährungsumstellung des Monarchen. Er verriet beispielsweise, dass der König nicht nur Avocados in seinen Speiseplan aufgenommen hat, sondern auch auf rotes Fleisch verzichtet. Im Gespräch mit Saga sagte Tom: „Ich bin kein Ernährungswissenschaftler, aber ich weiß, dass Essen ein Teil der 'Medizin' des Körpers ist. Er weiß, wann er das Richtige zu sich nimmt.

Kein großes Opfer für ihn

Zum Thema Ernährungsumstellung weiß die ehemalige BBC-Korrespondentin für das Königshaus, Jennie Bond, mehr und sagte dem Magazin: „Ich glaube nicht, dass es für Charles ein großes Opfer sein wird, auf rotes Fleisch zu verzichten. Er hat sich schon immer sehr bewusst ernährt - er isst nur sehr selten zu Mittag. Und seit vielen Jahren hat er an zwei Tagen in der Woche bewusst auf Fleisch und Fisch verzichtet." Er soll auch den Genuss von Milchprodukten seit vielen Jahren einschränken.