× König Charles: Er flippte in der Kutsche total aus...

Über zwei Milliarden Zuseher verfolgten weltweit die Krönung von König Charles III. Doch neben Prunk und Glanz, konnten Lippenleser auch erkennen, wie der König wirklich gelaunt war. In seiner Kutsche soll er total ausgeflippt sein! Grund dafür ist ausnahmsweise einmal nicht Sorgenkind Harry.

Nach 74 Jahren stand am 6. Mai für König Charles III. wohl wichtigste Tag in seinem Leben an: Seine Krönung!

Ein mit Sicherheit unheimlich aufregender Tag für den König. Dazu kamen 15 Grad, verregnetes Wetter und eine Krone, die einfach nicht richtig sitzen will. -Und natürlich über zwei Milliarden Menschen, die das Ereignis weltweit live mitverfolgt hatten!

Der Druck ist nur schwer vorstellbar. Charles selbst? Der wirkte trotz der Umstände gelassen.

-Doch das war wohl doch mehr Schein als Sein, denn Lippenleser, welche das Jahrhundertereignis für die „Bild“ verfolgt hatten, verraten jetzt, wie aufgebracht der König eigentlich war!

© getty images ×

Deswegen flippte der König aus

So soll der Monarch in seiner goldenen Kutsche für einen Moment total aus der Haut gefahren sein!

Grund dafür ist ausnahmsweise einmal nicht das schwarze Schaf der Familie, Harry, sondern Thronfolger Nummer 1! Genauer gesagt flippte der König wohl wegen Williams schlechten Zeitmanagement aus.

Denn während Charles mehrere Minuten in der Kutsche vor der Westminster Abbey warten musste, verspäteten sich William, Kate und Enkelkinder Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) um satte fünf Minuten.

-Und das an seinem großen Ehrentag, wo doch tagelang alles bis auf die Sekunde genau geprobt wurde!

So soll eine Lippenleserin erkannt haben, was der 74-Jährige in den quälenden Minuten zu seiner Frau Camilla sagte: „Ich mache mir Sorgen wegen der Zeit, ich meine, es ist diesmal länger her und, na ja, ähm, ich meine, sieh mal! Ich weiß.“

"Nie können wir pünktlich sein" "Immer ist irgendwas"

Aber nicht nur das, ein weiterer Lippenleser bestätigte ebenfalls gegenüber der britischen Presse Charles´ Sorgen: „Nie können wir pünktlich sein. Das ist schlecht. Immer ist irgendetwas“, zitiert die „Bild“ Charles´ angebliche Aussagen.

© getty images ×

Zudem ist zu erwähnen, dass William und Kate eigentlich vor dem König in der Kirche ankommen hätten sollen. Um diese Reihenfolge schließlich einzuhalten, musste Charles also einmal wieder warten!

Noch nicht einmal die Krone auf dem Kopf und schon musste sich der König ärgern. Der verpatzte Zeitplan könnte allerdings der Grund für die doch recht mürrischen Gesichtsausdrücke von Kate und William gewesen sein.

Krönungskonzert schien Royals aufzuheitern

Aber immerhin: Das gestrige Krönungskonzert schien alle wieder aufzuheitern! Man sah die Königsfamilie ausgelassen feiern und strahlen!