Hier schwört Prinz William König Charles die Treue

William schwor als Thronfolger dem frisch gekrönten König ewige Treue.

Eid. Der Prinz of Wales ging auf Nummer sicher. So kurz der Treueschwur gegenüber seinem Vater König Charles auch ist – er las ihn am Samstag vom Blatt ab. „Ich, William, Prinz von Wales, gelobe meine Loyalität, meinen Glauben und Wahrheit, die ich dir als Lehnsmann mit Leib und Leben entgegenbringen werde. So wahr mir Gott helfe“ – dann küsste er zum Bekräftigung den König auf die Wange und berührte die 4 kg schwere Edwards-Krone. „Thank you“ flüsterte der König gerührt.

Anders als Harry. Es war der emotionale Höhepunkt der Krönung für Charles, Camilla und William. Und was für ein Gegensatz zur Behandlung, die Williams Bruder Harry erhielt. Das Aufatmen war förmlich zu hören, als sich Harry aus dem Staub machte. William indes konnte mit seiner Familie brillieren.

Apropos Treue-Eid: Der wurde nach Protesten für die Bevölkerung vom „Aufruf“ in eine „Einladung“ ungemodelt.