Kate und William überraschen Royal-Fans in Windsor

Am Tag nach der Krönung haben Prinz William und Prinzessin Kate in Windsor versammelte Royal-Fans mit einem Besuch überrascht.

Windsor. Das Paar zeigte sich am Sonntagmittag in Freizeitkleidung auf dem Long Walk am Schloss Windsor, wo sich vor dem großen Krönungskonzert am Abend der BBC zufolge bereits Hunderte Fans und Organisatoren versammelt hatten. Sie wurden unter großem Jubel empfangen, schüttelten viele Hände und wechselten einige Worte mit den Anwesenden.

Das Adelaide Cottage, in das Kate (41), William (40) und ihre drei Kinder im vergangenen Jahr eingezogen sind, liegt nur rund zehn Fußminuten von Schloss Windsor entfernt.

Auch weitere Mitglieder der Königsfamilie wollten am Sonntag an Straßenfesten anlässlich der Krönung teilnehmen.