König Charles: Rätsel um Wurstfinger gelöst

Brief der Queen aufgetaucht: Wurstfinger von König Charles liegen in der Familie.

Immer wieder sticht ein körperliches Detail an König Charles bei öffentlichen Auftritten ins Auge. Seine roten, angeschwollenen Finger. Würstelfinger nennen es die einen und die anderen machen sich Sorgen.

Ist Charles krank?

Steckt Rheuma dahinter? Oder eine ernste Krankheit, die mit starken Medikamenten behandelt werden muss, die seine Hände einer solchen Schwellung aussetzen? Viel wurde spekuliert, der Palast äußerte sich nicht dazu.

Genetik schuld

Doch laut britischen Medienberichten, soll der Grund für Charles' Schwellungen ein ganz einfacher sein: Vererbung! Diese Neigung zu Wurstfingern soll in der royalen Familie liegen. Ein Brief der Queen ist aufgetaucht, der das untermauert. Kurz nach der Geburt von Charles schrieb die Monarchin an eine Musiklehrerin: "Die Hände sind ziemlich groß, aber mit langen, gesunden Fingern. Ganz anders als meine und sicherlich anders als die seines Vaters. Es wird interessant zu sehen, was aus ihnen wird."

William soll übrigens auch eine Tendenz zu den Schwellungen haben. Da werden wir uns bald mal seine Finger genauer ansehen!