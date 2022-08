Meghan packt in erster Podcast-Folge aus

Meghan plaudert in der ersten Folge von "Archetypes" mit Serena Williams

Bereits im Sommer 2020 war die Rede davon, dass Herzogin Meghan (41) einen eigenen Podcast beim Streaming-Riesen "Spotify" bekommen würde. Nun ist sie da, die erste Folge von "Archetypes". Darin beschäftigt sich Meghan mit "den Etiketten, die Frauen zurückhalten." Als erste nahm Serena Williams an ihrer Seite Platz und plauderte mit ihr über den Rückzug aus dem Profitennis und die Doppelmoral, mit der Frauen konfrontiert sind, die als ehrgeizig gelten.

Meghan spricht über ihren eigenen Schmerz

In dem Gespräch packt Meghan auch darüber aus, wie sie sich gefühlt habe, als die Menschen sie "ehrgeizig" nannten, weil sie Prinz Harry datete. "Ich kann mich nicht erinnern, das Wort 'Ehrgeiz' jemals in negativem Licht gesehen zu haben, bis ich meinen Ehemann kennenlernte. Sie habe hinter verschlossenen Türen sehr viel Schmerz erlitten. Außerdem verrät sie, dass ihr Sohn Archie nur knapp einem Feuer entkommen sei, als die Familie in Südafrika auf Tour war.