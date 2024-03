Meghan präsentiert neues Business nur Minuten vor Diana-Gedenkfeier

In einer perfekt getimten PR-Aktion torpedierte Meghan die emotionale Ansprache von Prinz William bei der Gedenk-Gala an seine Mutter Diana

Um genau 18.15 Uhr postete Herzogin Meghan ein Video auf Instagram, dass sie in der Küche zeigt. Es war der Startschuss für ihre neue Luxus-Lifestylemarke "American Riviera Orchard", ein Unternehmen, dass Geschirr, Getränke, Küchenutensilien und zahlreiche kulinarische Spezialitäten verkauft. Die US-Medien und auch zahlreiche britische Online-Portale stürzten sich auf die Story, dass Meghan "back in Business" sei.

Meghan hat neues Business © Instagram ×

Die Meldung kam just am Tag der Verleihung der "Diana Legacy Awards", bei der Prinz William nur 45 Minuten später - um 19 Uhr - ankam. Um 20 Uhr hielt William eine emotionale Rede im Gedenken an seine Mutter - Bruder Harry schwänzte die Gala und sollte später per Video zugeschalten werden, wenn William schon wieder weg war.

Prinz William bei seiner Rede © Getty ×

Der PR-Stunt der Sussexes war damit aber noch lange nicht vorbei. Noch während William seine Rede hielt und Auszeichnungen verlieh, meldeten sich Harry und Meghan in einem eigenen Video zu Wort.

Um 22 Uhr gaben die Ex-Royals die Gewinner der mit 100.000 Dollar dotierten "Archewell"-Awards für Bürgerrechts-Aktivisten bekannt. Ein bewusster Affront gegen die zeitgleich in London laufende Gala zu Ehren Dianas.

Prinz William bei den "Diana Legacy Awards" © Getty ×

Erst danach - kurz nach Mitternacht - meldete sich Harry bei den Gewinnern der "Diana Legacy Awards" per Video-Schaltung. William war zu diesem Zeitpunkt schon längst wieder gegangen. Auf dem Video sieht man Harry in bester Plauderlaune - kein Wunder, hat er es doch einmal mehr geschafft, dem ohnehin krisengebeutelten Königshaus einen Strich durch die Rechnung zu machen.

Harry wurde später zugeschalten © Getty ×

Dem Verhältnis zu seinem Bruder William dürfte dies allerdings nur wenig zuträglich gewesen sein. Eine mögliche Versöhnung scheint somit immer unwahrscheinlicher.