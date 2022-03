× Herzogin Kate: <br> Wow-Auftritt in Belize

Herzogin Kates Karibik-Looks sorgen für Begeisterung bei den Fans.

Eine Woche lang reisen Herzogin Kate (40) und Prinz William (39) durch die Karibik. Zum Abschluss ihres Besuches in Belize wurden die beiden am Montagabend zu einem Empfang eingeladen. Dabei präsentierten sich die Royals erstmals seit dem Beginn ihrer Karibiktour in Abendgarderobe. Vor allem Kate sorgte mit einer eleganten Glitzer-Robe für Glamour pur.

Herzogin Kate und Prinz William in Belize.

Abendkleid von "The Vampire's Wife"

Die pinkfarbene, metallisch schimmernde bodenlange Robe mit Rüschenärmeln stammt von der britischen Marke "The Vampire's Wife". Silberne, offene Heels von Jimmy Choo rundeten den Look perfekt ab. Laut Daily Mail soll der Look der Herzogin umgerechnet rund 3.000 Euro kosten. Am Dienstagmorgen ging es für die beiden Royals weiter nach Jamaika.