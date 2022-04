Meghans Vater bezeichnet Harry als ''Idiot''

Thomas Markle schimpft über Prinz Harry und kündigt an, das Thronjubiläum der Queen zu crashen

Den Kontakt zu ihrem Vater Thomas Markle (77) hat Herzogin Meghan (40) schon seit Jahren auf Eis gelegt. Dennoch äußert er sich immer wieder in TV-Interviews über das Leben seiner Tochter. In den neuesten Schimpftiraden nennt er Harry einen "Idiot" und kündigt gar an, zum Thronjubiläum von Queen Elizabeth (96) nach London reisen zu wollen.

Skandal-Interview per Videozuschaltung

Thomas Markle ließ sich für ein Interview mit Dan Wootton für "GB News" zuschalten. Darin erklärt er, dass er von seiner Tochter und seinem Schwiegersohn enttäuscht sei. Königin Elizabeth II. hingegen verehre er. Markle wolle gar für ihr Thronjubiläum nach London reisen - und das ohne Einladung, "Ich freue mich schon darauf", sagt er. "Ich werde der Königin meinen Respekt erweisen und dafür sorgen, dass sie versteht, dass meine ganze Familie die Königin und die Royals respektiert."

Markle dankt Prinz Charles

Auch Prinz Charles wolle er persönlich treffen: "Ich danke ihm, dass er meine Tochter zum Altar geführt hat und möchte mit ihm reden, weil ich denke, dass wir einiges gemeinsam haben. Wir sind beide von unseren Kindern geghostet worden", erklärt er. Dass Prinz Harry aus Sicherheitsgründen noch nicht entschieden habe, überhaupt am Thronjubiläum seiner Großmutter teilzunehmen, regt Thomas Markle auf: "Das ist doch lächerlich. Er weiß, dass sie sicher sein werden. Ich verstehe nicht, was er da sagt. Ich habe so wenig Respekt vor diesem Mann. Ich denke, er ist ein Idiot!" Doch das war noch längst nicht alles: "Er ist kein Mann. Sie können mir erzählen, dass er beim Militär war, aber ich kann das nicht glauben. Ich glaube, er ist ein Weichei und wird es immer sein. Er hat einen Bruder, der ein echter Mann ist, und er hat einen Vater, der ein echter Mann ist. Aber ich glaube nicht, dass er jemals erwachsen wird.“