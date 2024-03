"Mein medizinisches Team riet mir zu Chemotherapie"

Prinzessin Kate teilte in einer Video-Botschaft mit, dass sie an Krebs erkrankt ist.

In der Videobotschaft sitzt Prinzessin Kate auf einer Parkbank und sagt: "Ich wollte diese Gelegenheit nutzen, um mich persönlich für all die wundervollen Nachrichten der Unterstützung und für Ihr Verständnis zu bedanken, während ich mich von der Operation erholt habe. Es waren ein paar unglaublich harte Monate für unsere gesamte Familie, aber ich hatte ein fantastisches Ärzteteam, das sich hervorragend um mich gekümmert hat, wofür ich sehr dankbar bin."

Sie sagt weiter: "Im Januar unterzog ich mich in London einer größeren Bauchoperation, und damals ging man davon aus, dass ich nicht an Krebs erkrankt sei. Die Operation war erfolgreich. Bei den Untersuchungen nach der Operation wurde jedoch festgestellt, dass ich Krebs habe. Mein medizinisches Team riet mir daher zu einer vorbeugenden Chemotherapie und ich befinde mich jetzt in der Anfangsphase dieser Behandlung."

Kate erklärt: "Das war natürlich ein großer Schock, und William und ich haben alles getan, was wir konnten, um dies im Interesse unserer jungen Familie privat zu verarbeiten und zu bewältigen. Wie Sie sich vorstellen können, hat dies einige Zeit in Anspruch genommen. Ich habe Zeit gebraucht, um mich von einer größeren Operation zu erholen, damit ich mit der Behandlung beginnen konnte. Vor allem aber haben wir Zeit gebraucht, um George, Charlotte und Louis alles so zu erklären, dass sie es verstehen – und um ihnen zu versichern, dass ich wieder gesund werde."