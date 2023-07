Palast bestätigt: Harry und Meghan sind ausgezogen

In seiner Heimat Großbritannien hat Prinz Harry nun kein zu Hause mehr.

Nur 24 Stunden nach der Veröffentlichung von Prinz Harrys Skandal-Biografie „Spare“ beauftrage König Charles die Räumung des Frogmore Cottage, das bisher Harry und Meghan gehörte. Nun, fast sechs Monate später, sind auch die letzten Möbel der Sussexes in Kalifornien angekommen.

„Wir können bestätigen, dass der Herzog und die Herzogin von Sussex Frogmore Cottage verlassen haben“, wird der Leiter der königlichen Buchhaltung in der „Daily Mail“ zitiert. Damit haben Harry und Meghan keine Wohnung mehr in England und müssen bei Besuchen in der alten Heimat wohl ein Hotel nehmen.

© Getty Images

Das Frogmore Cottage ist ein historisches Gebäude auf dem Gelände von Frogmore House im Park von Windsor Castle. Das Anwesen bekamen Harry und Meghan 2018 als Hochzeitsgeschenk von der Queen.