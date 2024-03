Palast veröffentlicht erstes Foto von Kate nach der Operation

Zum Muttertag wurde ein Foto von Kate und ihren drei Kindern veröffentlicht.

Zum ersten Mal seit ihrer Operation Mitte Jänner hat der britische Palast ein Foto von Herzogin Kate veröffentlicht. Zum Muttertag (dieser wird in England bereits am 10. März gefeiert) ist Kate zusammen mit ihren drei Kindern zu sehen.

Das Bild zeigt Kate lächelnd mit ihren drei Kindern George, Charlotte und Louis. Kate und William bedanken sich im Posting für die Unterstützung in den letzten beiden Monaten und wünschen einen schönen Muttertag.

Kate war Mitte Jänner zu einer geplanten Operation ins Krankenhaus gekommen. Mittlerweile erholt sie sich zu Hause. Sie werde bis nach Ostern keine Termine wahrnehmen, hatte der Palast angekündigt. Zuletzt waren trotzdem in sozialen Netzen wilde Gerüchte und Verschwörungstheorien aufgetaucht. Am Montag war die Schwiegertochter von König Charles III. dann erstmals seit Weihnachten in der Öffentlichkeit gesehen worden, als sie mit ihrer Mutter im Auto fuhr.