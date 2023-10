Polit-Gerüchte um Herzogin: Wird Meghan US-Senatorin?

Erst Hollywood-Schauspielerin, dann britische Royal und nun bald Politikerin? Laut US-Medienberichten soll Meghan Markle ihren nächsten Karriereschritt planen.

Es wäre ein wahrer Knüller in der US-Innenpolitik: Herzogin Meghan könnte in den US-Senat einziehen! Hintergrund: Am vergangenen Freitag verstarb die demokratische Senatorin aus Kalifornien, Dianne Feinstein, im Alter 90 Jahren. Nun wird ein Nachfolger gesucht.

Am Zug ist nun der Gouverneur von Kalifornien, der Demokrat Gavin Newsom. Ihm obliegt es, jemanden zu ernennen, der für Feinstein ihre verbleibende Amtszeit von 13 Monaten übernimmt. Der 55-Jährige hatte in der Vergangenheit betont, im Falle von Feinsteins Ableben eine schwarze Frau in den Senat zu berufen.

© APA/AFP/JIM WATSON ×

Auch Oprah soll Kandidatin sein

Die "Mail on Sunday" zitiert einen Geldgeber, der Newsom nahesteht mit den Worten: "Meghan ist definitiv eine Außenseiterin. Aber bei der Verrücktheit der US-Politik heutzutage ist das nicht unmöglich." Auch Talkshow-Ikone Oprah Winfrey wird als mögliche Kandidatin gehandelt. Jedoch soll die 69-Jährige bereits im Mai verlautbart haben, den Sitz im Senat nicht in Betracht zu ziehen, sollte er frei werden.

© Getty Images

Gouverneur vor schwieriger Wahl

Warum der Gouverneur überhaupt einen Polit-Neuling in Betracht ziehen könnte? Ein Insider verriet der "Mail on Sunday": "Das Problem, mit dem Newsom jetzt konfrontiert ist, besteht darin, dass die besten Kandidaten bereits angekündigt haben, bei der nächsten Wahl im November 2024 für Feinsteins Sitz zu kandidieren." Er könne daher jetzt keinen dieser Kandidaten für das Amt wählen, da dies als großer und sehr unfairer Vorteil angesehen würde.

Deshalb müsse Newsom "eine farbige Frau finden, die den Job 13 Monate lang machen kann und bereit ist, sich nicht gegen einen der erfahrenen Politiker zu stellen, die bereits ihren Hut in den Ring geworfen haben."

Ob Meghan da mitspielt? Die 42-Jährige hat jedenfalls immer wieder politische Ambitionen angedeutet ...