× Prinz Charles verwehrt seinem Vater den letzten Wunsch

Jetzt droht der nächste Bruderstreit bei den britischen Royals.

Das englische Königshaus kommt weiterhin nicht zur Ruhe. Nachdem es zuletzt vor allem um Prinz Harry ging, steht nun Charles und sein Bruder Edward im Fokus.

Konkret geht es dabei um den Titel „Herzog von Edinburgh“, den Prinz Philip bis zu seinem Tod trug. Edward wünscht sich bereits seit seiner Hochzeit 1999, diesen Titel einmal tragen zu dürfen. Damals verkündete der Palast, dass das jüngste Kind der Queen, das Herzogtum von Edinburgh zu „gegebener Zeit“ erhält.

Charles stellt sich gegen seinen Bruder

Wenn Charles seine Mutter irgendwann als Monarch ablöst, fällt der Titel zurück an die Krone und Charles könnte den Titel an seinen Bruder vergeben. Laut dem Palast-Insider Richard Kay, will der 72-Jährige aber genau dies nicht tun. Besonders brisant: Die Ernennung Edwards zum Herzog war Berichten zufolge der letzte Wunsch Prinz Philips.

© Getty ×

Aber warum verwehrt Prinz Charles seinem Vater den letzten Wunsch? Zum einen stehen sich die beiden Brüder nicht sehr nahe, zum anderen will Charles Insidern zufolge die Anzahl der Royals in der ersten Reihe deutlich verringern und damit auch Kosten sparen.