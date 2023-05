× Prinz Harry: So schnell flüchtet er vor der Krönung

Harry flieht nach seinem Auftritt bei Papa Charles' Krönung zurück nach Kalifornien!

Nach einer recht unbeholfenen Show bei der Krönung seines Vaters König Charles III, wurde Prinz Harry dabei erwischt, wie er hastig versucht aus London zu fliehen. Augenzeugen berichten, dass er in ein schwarzes Auto gestiegen ist, welches von einer Polizeieskorte aus der Hauptstadt in Richtung Heathrow eskortiert wurde. Auch soll ein sogenannter Lippenleser erkannt haben, dass Harry das Wort "Flughafen" gesagt hat.

© getty images ×

Obwohl nicht bestätigt wurde, wird vermutet, dass er den nächsten Flug nach Los Angeles nehmen wird, um den vierten Geburtstag seines Sohnes Archie mit seiner Frau Meghan Markle zu feiern. Einige behaupten, dass seine Rückreise der königlichen Familie einen Tritt in den Hintern gibt, nachdem sein explosiver Memoiren die Monarchie in die Krise gestürzt hatte.

Verpasst Harry sogar Familienessen?

Harry wurde zu einem Mittagessen im Buckingham Palace eingeladen, was viele als Olivenzweig von Charles angesehen hätten. Aber seine Geschwister und Kate Middleton waren im Mittelpunkt, während er in der dritten Reihe sitzen musste und ein unbeholfenes Lächeln aufsetzte. Auch seine Medaillen und sein Anzug konnten nicht verstecken, wie unwohl er sich fühlte. Er nickte anderen Gästen unbeholfen zu und schien erleichtert zu sein, als er die Abtei verlassen konnte.

© getty images ×

Harrys Planung und Unterbringung in London blieben geheim, bevor bekannt wurde, dass er am Freitagmorgen mit einem kommerziellen Flug von American Airlines nach Großbritannien geflogen war. Aber nach diesem peinlichen Auftritt bei Charles' Krönung, ist es keine Überraschung, dass er so schnell wie möglich zurück nach Kalifornien flieht.