Prinzessin Kate: Süße Geste am St. Patrick's Day

Nach dem Paarlauf mit Ehemann William beim Rugby, strahlte Kate am St. Patrick's Day solo und begeisterte Royal-Fans

Die Prinzessin von Wales war heute in festliches Grün gekleidet, als sie bei der Parade zum St. Patrick’s Day von der Irish Guards gegrüßt wurde, bevor sie an einem Pint Guinness nippte. Die 43-jährige Kate kehrte triumphierend ohne William zur Feier zurück, bevor sie hinter der Bar Getränke für die Gardisten bereitstellte und in der Wellington Barracks in Westminster einen Toast ausbrachte. Nach ihrer Ankunft im Lager im Zentrum Londons inspizierte Kate die Truppen, bevor ihr ein Mitglied der Wache traditionelle Kleeblattzweige überreichte. Anschließend steckte sie es an ihr Revers – zusätzlich zu der Kleeblattbrosche von Cartier, die sie bereits trug. In einem weiteren süßen Moment kniete Kate nieder, um Turlough Mór zu streicheln, den süßen Irischen Wolfshund, der als Maskottchen des Regiments dient und von Kate einen Kleezweig geschenkt bekam.

Prinzessin Kate am St. Patrick's Day © Getty ×

Später, in der Kaserne, nippte Kate an einem Pint Guinness, während ein hochrangiger Gardist auf sie anstieß, schaffte es jedoch nicht, „das Guinness zu teilen“, sondern nippte nur an dem Pint des schwarzen Goldes. „Ein dreifaches Hoch auf den Oberst des Regiments“, sagte er unter tosendem Applaus. Kate, die nach der Nachfolge ihres Mannes Oberst des Regiments ist, verpasste letztes Jahr die jährliche Veranstaltung der Garde, da sie sich einer Krebsbehandlung unterzog.

Prinzessin Kate am St. Patrick's Day © Getty ×

Silsicher in elegantem Grün

Die Prinzessin, die allmählich zu ihren öffentlichen Pflichten zurückkehrt, trug bei ihrer Rückkehr a, St. Patrick's Day ein glückbringendes grünes Mantelkleid von Alexander McQueen, Sie komplettierte ihren Look mit schwarzen Stiefeln mit Absatz und einer Baskenmütze, fügte eine Kleeblatt-Anstecknadel hinzu, steckte ihr Haar zu einer glatten Hochsteckfrisur hoch und entschied sich für ein leichtes Make-up. Passend dazu trug sie grüne Turmalin-Ohrringen von Kiki McDonough, die sie auch bei der St. Patrick’s Day Parade 2018 und 2019 trug. In einer süßen Geste legte die zukünftige Königin außerdem Geld für die Gardisten hinter die Bar und sagte laut GB News, es sei „das Mindeste, was sie tun könne“.

Prinzessin Kate am St. Patrick's Day © Getty ×

Kate begann den Tag mit einem Salut vor dem Oberst während eines Vorbeimarsches und traf Veteranen der Irish Guards sowie junge Kadetten aus Nordirland, die als Mini Micks bekannt sind. Während einer privaten Zeremonie im Speisesaal der unteren Ränge brachten hochrangige Gardisten einen Toast auf sie aus. Drinnen erzählte sie den Soldaten und ihren Familien – darunter auch einige, die erst kürzlich aus dem Irak zurückgekehrt waren –, dass sie die Teilnahme an der Zeremonie in den vergangenen zwei Jahren vermisst habe. Anschließend verlieh die Prinzessin von Wales den Soldaten Medaillen für langjährige Dienste und gute Führung als Anerkennung für ihr Engagement in der Armee.

Comeback nach einem Jahr Pause

Prinzessin Kate am St. Patrick's Day © Getty ×

Im Jahr 2023 besuchte Kate am St. Patrick’s Day mit dem Prinzen von Wales die Irish Guards in der Mons Barracks in Aldershot, Hampshire, nachdem sie die Rolle des Obersts von William übernommen hatte. Letztes Jahr brachten die Gardisten ihrem abwesenden Oberst drei Hochrufe entgegen, während die Prinzessin nach einer Bauchoperation ihren öffentlichen Pflichten nicht nachkommen konnte.