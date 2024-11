Queen Elizabeth: Das war der letzte Eintrag in ihr Tagebuch

Nur zwei Tage vor ihrem Tod hat Queen Elizabeth II. ihren letzten Tagebucheintrag verfasst.

Queen Elizabeth (†96) galt als regelmäßige Tagebuchschreiberin. Sie hielt ihre Einträge so kurz wie möglich. "Ich habe keine Zeit, Gespräche aufzuzeichnen, nur Ereignisse", sagte sie einst zu dem britischen Journalisten Kenneth Rose. Dennoch sind ihre Einträge von großem Interesse.

"Ihr letzter Eintrag war so sachlich und praktisch wie eh und je", schreibt Royal-Experte Robert Hardman (59). Den Tagebucheintrag enthüllt er in seinem neuen Buch "Charles III: New King. New Court. The Inside Story". Datiert sind die Zeilen auf den 6. September 2022. Queen Elizabeth starb zwei Tage später auf Schloss Balmoral (Schottland).

Das war ihr letzte Tagebucheintrag

In ihren letzten Tagen nahm die Queen noch ihre royalen Pflichten wahr. Ihr letzter Tagebucheintrag war: "Edward kam, um mich zu sehen." Gemeint ist damit nicht ihr jüngster Sohn Prinz Edward (60), sondern ihr Privatsekretär Sir Edward Young (58).

Was die beiden besprochen haben: Es ging um die Vereidigung der neuen Minister der Truss-Administration. Premier Boris Johnson war am 7. Juli zurückgetreten und Liz Truss wurde zu seiner Nachfolgerin ernannt. Ein Foto von Truss bei der Audienz mit Queen Elizabeth am 6. September 2022 ist die letzte veröffentlichte Aufnahme der Monarchin.