Royal-Insider: "Meghan hat panische Angst!"

Herzogin Meghan (43) lässt sich selten aus der Ruhe bringen. Doch wenn es um die Sicherheit ihrer Familie geht, hört der Spaß für die Ex-Schauspielerin auf. In Kalifornien sie mit ihrer Familie ein vergleichsweise abgeschirmtes Leben. Eine Rückkehr nach Großbritannien? Für Meghan undenkbar!

Laut einem Bericht des britischen "Mirror", gestützt durch Aussagen eines Royal-Experten und eines engen Vertrauten, soll Meghan große Sicherheitsbedenken haben. Die Angst um das Wohl ihrer Kinder ist so groß, dass sie eine Reise in Harrys Heimat immer wieder ausschlägt. „Die Drohungen sind real und ernst gemeint“, erklärt Royal-Experte Duncan Larcombe. Er warnt vor radikalen Gegnern der Sussexes, die sich mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen profilieren wollen. Auch ein möglicher terroristischer Hintergrund sei nicht auszuschließen.

Larcombe betont: „Herzogin Meghan hat verständlicherweise Angst, mit den Kindern nach Großbritannien zu reisen.“ Die Tatsache, dass Harry und Meghan dort von Teilen der Öffentlichkeit als Gegner der Krone gesehen werden, verstärke die Sorgen zusätzlich.

Ein Vertrauter der Herzogin beschreibt die emotionale Belastung: „Meghan hat panische Angst, ihre Kinder in Gefahr zu bringen. Jedes Elternteil in ihrer Situation würde ähnlich empfinden.“ Besonders bitter: Meghan weiß, wie sehr sich Harry eine Rückkehr nach Großbritannien wünscht – nicht zuletzt wegen seines kranken Vaters, König Charles III., und zuletzt auch zum traditionellen „Trooping the Colour“-Event.

Doch solange die Sicherheitslage unklar bleibt, will Meghan offenbar kein Risiko eingehen. „Die Sicherheitsfrage wird immer ein Thema bleiben“, erklärt der Insider. Und damit steht eines fest: Für Herzogin Meghan gibt es aktuell kein Zurück nach Großbritannien.