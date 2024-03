Royaler Schock: Kate hat Krebs

Nachdem sie wochenlang untergetaucht war, hat sich Prinzessin Kate am Freitagabend zu Wort gemeldet. In einer Video-Botschaft schockierte sie die ganze Welt: Sie hat Krebs! Die 42-Jährige bekommt laut eigenen Angaben bereits eine Chemotherapie.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK