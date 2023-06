Royals-Insider: Ehe von Harry und Meghan steht vor dem Aus!

Steht die Ehe von Prinz Harry und Meghan vor dem Aus?

Seit Wochen kursieren Gerüchte, dass es bei dem royalen Paar im kalifornischen Montecito kriselt. Berichten zufolge befindet sich ihre Ehe nach fünf Jahren in Trümmern. Harry soll angeblich bereits Scheidungsanwälte kontaktiert haben.

Das behauptet zumindest Lady Colin Campbell. Laut der britischen Autorin sei das öffentliche Image des Paares nur mehr eine Fassade. Sie prophezeit Harry einen harten Kampf, um sich aus dieser Ehe zu befreien.

Allerdings verdienen auch Personen wie Lady Colin Campbell ihr Geld mit öffentlichen Auftritten und kontroversen Thesen über die Royals. Ihr Ruf als "Lady Giftstift" ist kein Geheimnis. Ihre Informationen sind umstritten. Sie sorgte bereits in der Vergangenheit für Empörung.

Royals-Expertin sieht Ehe-Krise

Auch Royal-Expertin Angela Levin spricht von einer tragischen Situation und einem "wachsenden Abstand" zwischen Harry und Meghan. Sie bezieht sich dabei auf einen angeblichen geheimen Rückzugsort von Harry in einem Hotelzimmer in Los Angeles. Die "New York Post" berichtet, dass Meghan Harry oft allein zu Hause lässt, während sie auf Partys in Los Angeles geht. Dieses Verhalten wirft Fragen auf.

Ein Palast-Insider bestätigt gegenüber der "BILD", dass es seit Wochen Gerüchte über eine Ehekrise des Paares gebe. Viele im Palast würden sich insgeheim freuen, denn Meghan ist dort nicht beliebt ist. Harry habe sich von seinen Londoner Freunden isoliert, was als schlechtes Zeichen gewertet wird. Bislang haben Harry und Meghan sich nicht zu den Gerüchten geäußert.