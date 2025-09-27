Spannend: Skandal-Prinz Marius Borg Høiby will öffentlichen Prozess

Ab dem 3. Februar 2026 steht Marius Borg Høiby (28), der älteste Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen (52), in Oslo vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft hat in 32 Fällen Anklage erhoben – der Prozess sorgt schon vor Beginn international für Schlagzeilen

Für das Verfahren sind 18 Verhandlungstage angesetzt. Erst kürzlich wurde bekannt, dass einige der Klägerinnen eine geschlossene Verhandlung beantragt haben. Eine Entscheidung darüber steht noch aus. Marius Borg Høiby selbst hat jedoch nichts gegen Öffentlichkeit einzuwenden, wie sein Anwalt Petar Sekulic erklärte: "Wir sehen keinen Grund, warum die Türen geschlossen werden sollten, wenn er seine Aussage vor Gericht macht." Lediglich für den Teil, der Høibys gesundheitliche Situation betrifft, habe man nichtöffentliche Sitzungen beantragt.

Marius Borg mit Andrea Shelby © Instagram

Bis zu zehn Jahre Haft

Gegen den 28-Jährigen liegen schwere Vorwürfe vor, darunter Vergewaltigung, Körperverletzung und Diebstahl. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu zehn Jahre Haft. Nach derzeitigem Stand soll er am zweiten Prozesstag selbst aussagen und sich auch zu Wort melden können, nachdem Zeugen der Gegenseite gehört wurden.

© Getty Images

Die Verteidigung kündigte eine zweistellige Anzahl von eigenen Zeugen an. "Es handelt sich um Personen, die beide Parteien kennen und dem Gericht wichtige Informationen liefern können, wenn es darum geht, ob strafbare Handlungen stattgefunden haben oder nicht", so Sekulic. Die Staatsanwaltschaft plant ihrerseits 53 Zeugen, zusätzlich haben die Anwälte der Klägerinnen drei weitere gemeldet – darunter einen Experten für traumatischen Stress.