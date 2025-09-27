TV-Sensation: Prinz William spricht über das schwerste Jahr seines Lebens

Prinz William öffnet sich in einer TV-Dokumentation und spricht über das schwierigste Jahr seines Lebens, geprägt von Krankheit und Sorgen

In der kultigen AppletV+-Serie "Urlaub wider Willen mit Eugene Levy" trifft Thronfolger Prinz William Schauspieler Eugene Levy auf Schloss Windsor zu einer Privatführung. Der Prinz zeigt zunächst Humor: „Wir bieten diesen Service für alle an. Wir machen überall persönliche Führungen“, scherzt er, bevor das Gespräch eine ernstere Wendung nahm.

Prinz William in Eugene Levys AppleTV-Doku © AppleTV

"Ich würde sagen, 2024 war das härteste Jahr, das ich je hatte. Wissen Sie, das Leben ist da, um uns auf die Probe zu stellen, und die Fähigkeit, das zu überwinden, macht uns zu dem, was wir sind", gesteht William. Damit spricht William die schweren Diagnosen seiner Ehefrau Kate (43) und seines Vaters König Charles III. (76) an. Beide hatten 2024 öffentlich gemacht, dass sie an Krebs erkrankt sind. Schon im November 2024 während einer Reise zum Earthshot-Preis in Südafrika sprach William offen über diese Zeit: "Alles andere zu bewältigen und dabei alles auf Kurs zu halten, war wirklich schwierig. Aber ich bin so stolz auf meine Frau, ich bin stolz auf meinen Vater, dafür, wie sie die Dinge gehandhabt haben. Aber aus persönlicher, familiärer Sicht war es, ja, es war brutal."

Prinz William in Eugene Levys AppleTV-Doku © AppleTV

Vaterrolle und Freizeit

Neben royalen Terminen verbringt William als Vater von George (12), Charlotte (10) und Louis (7) auch viel Zeit mit seinen Kindern. Auf Levys Frage, was er zu Hause in seiner Freizeit mache, antwortet er lachend: "Schlaf. Wenn man drei kleine Kinder hat, ist Schlaf ein wichtiger Teil meines Lebens."

Prinz William und Prinzessin Kate mit Kids George und Charlotte © Getty

Die Mitwirkung von William bei der TV-Doku soll von König Charles persönlich abgesegnet sein. Ein Vertrauter des Königs erklärte: „Der König hofft, dass das dem Ansehen besonders bei jüngeren Menschen helfen wird.“ Zu sehen ist die Episode mit William ab 3. Oktober auf AppleTV+.