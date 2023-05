VdB vor Krönung: "Ich schätze Charles"

Bundespräsident Van der Bellen vertritt Österreich am Samstag bei den royalen Feierlichkeiten in London

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird Österreich am Samstag bei der Krönung des britischen Königs Charles III. in der Londoner Westminster Abbey vertreten. "Ich schätze Charles", sagte der Bundespräsident im Vorfeld zur APA. "Wir haben uns mehrfach getroffen. Er und Camilla waren ja schon 2017 in Wien zu Besuch." Auch bei klimapolitischen Treffen sei es immer wieder zu Begegnungen mit Charles gekommen.

Charles sei selbst "ein sehr engagierter Umweltschützer", sagte Van der Bellen. Da gebe es "eine Affinität" zu ihm, "und ich wünsche ihm alles Gute".

Vier-Augen-Gespräch

Auf die Frage, wie er den langjährigen Thronfolger und nunmehrigen König bei dessen Wien-Besuch persönlich erlebt habe, sagte der Bundespräsident, er sei "sehr angenehm, unkompliziert, offen" gewesen. "Das Vier-Augen-Gespräch, kann ich mich erinnern, war sehr interessant, und es blieb unter vier Augen."

Im April 2017 war der damalige britische Thronfolger Charles mit seiner Frau Camilla zu einem offiziellen Besuch nach Wien gereist und hatte neben politischen auch kulturelle Termine absolviert sowie einen Bio-Heurigen besucht. Inhaltlich ging es vor allem um die Themen Klimawandel und Nachhaltigkeit. Van der Bellen hatte im vergangenen September auch an den Trauerfeierlichkeiten für Queen Elizabeth II. in London teilgenommen.

Halbe Welt trifft sich

Zur Teilnahme an der Krönungszeremonie, die am Samstag zur Mittagszeit (11.00 Uhr Ortszeit) beginnt, hielt der Bundespräsident zudem fest, dass diese auch die Gelegenheit biete, "mit anderen Präsidenten und Staatsoberhäuptern" zusammenzukommen. "Man muss schon sehen, die halbe Welt trifft sich da."

Van der Bellen reiste am Donnerstag gemeinsam mit seiner Frau Doris Schmidauer nach London, wo er unter anderem am Freitagabend an einem Empfang im Buckingham-Palast teilnehmen wird. Im Rahmen seines Aufenthaltes in der britischen Hauptstadt will sich der Bundespräsident auch über das Leben der Auslandsösterreicher im Land nach dem Brexit informieren.

Die Krönung wird im Vereinigten Königreich über ein verlängertes Wochenende gefeiert: Neben der offiziellen Zeremonie am Samstag sind für den Sonntag vielerorts Straßenfeste, Tee-Partys und andere Veranstaltungen geplant. Am Sonntagabend findet auf Schloss Windsor ein "Krönungskonzert" statt, bei dem unter anderen Take That, Katy Perry, Lionel Richie und Andrea Bocelli auftreten werden. Auch einen besonderen "Krönungschor" soll es geben.

Der Montag ist für die Briten ein zusätzlicher arbeitsfreier Tag - "in Anerkennung des historischen Anlasses", wie die Regierung in London im November bekannt gab. "Die Krönung eines neuen Monarchen ist ein einzigartiger Moment für unser Land", wurde Premierminister Rishi Sunak damals in einer Pressemitteilung zitiert.