William und Kate stechen in See

Nach Jamaika verzaubern Kate und William ihre Fans auf den Bahamas.

Cool. Es sind die letzten Tage, die Prinz William und Herzogin Kate in der Karibik verbringen. Zum Abschluss der royalen Tour landete das Paar am Donnerstagabend auf den Bahamas. Am Freitag stand nach dem Besuch einer Volksschule eine Segelregatta auf dem Programm. Die Royals zeigten sich dabei sportlich in Shorts und Hemd, segelten in getrennten Booten „gegeneinander“. Sogar der plötzlich einsetzende Regen konnte William und Kate die Stimmung nicht verderben. Patschnass, aber lächelnd liefen sie wieder im Hafen ein.

Herzogin Kate als Style-Queen

Glamourös. Für Kate ging auch die royale Modenschau weiter. Bereits auf Jamaika zeigte sich Kate in sieben verschiedenen ­Outfits in nur drei Tagen. Auf den Bahamas waren es am ersten Tag gleich drei verschiedene Teile, die Kate trug. Beim Besuch der Schule strahlte sie trotz Regens in einem mintfarbenen Kleid von Self Portrait und weißen Jimmy-Choo-Romy-Pumps. Abends strahlte sie in einer türkischen Traumrobe von Designerin Phillipa Lepley beim Empfang im Baha Mar Resort.

