Williams erster Auftritt nach Kates Video

Prinz William hat seine royalen Pflichten in Wales wieder aufgenommen, nur einen Tag nachdem Prinzessin Kate das Ende ihrer Krebstherapie verkündet hat.

Während seines Besuchs einer Schule in Llanelli (Wales) sprach er laut "The Sun" von einer "guten Nachricht", betonte jedoch, dass noch ein "weiter Weg" vor seiner Frau und der Familie liege. Die Einwohner von Llanelli zeigten großes Interesse an Williams Äußerungen zum Gesundheitszustand seiner Frau und überreichten ihm Genesungswünsche.

Nach dem Schulbesuch besuchte Prinz William als Schirmherr der Air Ambulance Week das Hauptquartier der Wales Air Ambulance und unterstützte anschließend die Rugby-Frauen-WM 2025 im Stadion der Llanelli Scarlets.

Das von Prinzessin Kate veröffentlichte Video, in dem sie das Ende ihrer Chemotherapie bekannt gibt, wird als Sensation betrachtet, da es private Momente der Familie zeigt, wie einen Spaziergang durch den Wald und seltene Aufnahmen ihrer Kinder. Kate spricht im Video über die Herausforderungen der letzten neun Monate und ihren Fokus darauf, krebsfrei zu bleiben. Fans weltweit senden der Familie ihre besten Wünsche.