So macht sich Oliver Pocher über Amira lustig

Seit der Trennung von seiner Noch-Gattin Amira Pocher vergeht kein Tag, an dem er nicht einen Social-Media-Beitrag zu dem Thema postet.

Ob im TV oder auf Instagram – Pocher nimmt sich kein Blatt vor den Mund, wenn es um seine gescheiterte Beziehung geht. Dieses Mal macht er sich in einem Video über seine Noch-Ehefrau Amira lustig. Dabei sitzt er an einem Klavier und äfft ihr nach: "Hi, Leute! Ich lerne gerade Klavier, hier bei mir im Wohnzimmer. Es ist die erste Stunde, aber ich bin hoch motiviert. Hab einfach coole Laune, einfach Bock darauf", sagt er in die Kamera.

© Instagram/oliverpocher

Was er mit dieser Anspielung meint? Kurz nach der öffentlichen Bekanntgabe, dass sich die beiden getrennt haben, fing Amira an, Klavier zu spielen. In den vergangenen Wochen hielt sie ihre Anhänger dann mit Updates auf dem Laufenden.

Zuletzt hatte der Comedian der TV-Moderatorin noch ein Angebot gemacht: Auf das Weihnachtsfest angesprochen, erklärte Oliver Pocher in einem Interview am Rande des RTL-Spendenmarathons: "Weihnachten? Von meiner Seite steht die Tür offen. Warum sollte man kein Weihnachten zusammen feiern oder irgendwelche anderen Sachen?"