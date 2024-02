"Stream & TV" - So erleben Sie Monika Grubers Abschieds-Show live!

In der gigantischen Kulisse der Münchner Olympiahalle verabschiedet sich Moni Gruber mit einem großen Finale.

Monika Gruber zählt zu den erfolgreichsten Kabarettistinnen des deutschsprachigen Raums, keine andere füllt so schnell die großen Hallen, keine andere holt bei TV-Ausstrahlungen so viele Menschen vor das Fernsehgerät. Über zwei Jahre tourte Monika Gruber mit dem Soloprogramm "Ohne Worte" erfolgreich durch Deutschland und Österreich. Jeder Auftritt ein Triumphzug. Sie versteht es wie kaum jemand sonst, ihr Publikum glücklich zu machen. Monika Gruber hat als erste deutsche Kabarettistin die Münchner Olympiahalle zweimal ausverkauft – und zwar so schnell, dass der Server ihrer Agentur unter dem Ansturm auf die Tickets zusammenbrach.

Live beim Abschied dabei sein

Kein Wunder also, dass man sich für ihr großes Finale am 08.März 2024 etwas ganz besonderes hat einfallen lassen. Denn obwohl die große Abschluss-Show bereits seit Monaten ausverkauft ist, können Sie live dabei sein. Das besondere von Servus TV: das On Streaming-Ticket. Einfach über servustv.com/monikagruber ab sofort für nur 24€ ein Ticket erwerben und am 08.03., ab 19:30 Uhr live bei Monika Grubers großem Finale dabei sein. Details unter servustv.com/monikagruber

Gruber mit Abschieds-Show im TV

Wem das allerdings zu teuer ist und kein Problem hat einen Tag zu warten, der kann sich die große Abschiedsshow von Monika Gruber auch Tags darauf (09.März ab 20:15) auf Servus TV ansehen. Dort startet man bereits um 19:40 in den langen Gruber-Abend.