Thomas Gottschalk startet am 19. März eine Literatursendung im BR: Unter dem Titel "Gottschalk liest?" empfängt der 68-Jährige in der ersten Ausgabe Schriftsteller wie Ferdinand von Schirach und dessen österreichische Kollegin Vea Kaiser. Neuerscheinungen und andere Kulturthemen werden mit den Gästen diskutiert, wobei man die Sendung zwischen Entertainment und Hochkultur ansiedeln will. Vier Mal im Jahr soll die 45 Minuten lange Sendung in wechselnden Locations in Bayern stattfinden.



Gottschalk ist vom Fach, schließlich hat einige Semester Germanistik studiert. Er selbst kam auf die Idee zur Sendung und will das Publikum mit seiner Lese-Leidenschaft anstecken. In Marcel Reich-Ranickis Fußstapfen will der TV-Veteran aber nicht treten: "Ich bin auf keinen Fall auf dem Weg zum Literaturpapst. Ich bin und bleibe Literaturkaplan."