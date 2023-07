Assinger tobt: ''Nimm den Mund nicht so voll, Oida''

Millionenshow-Moderator Armin Assinger auf Instagram: ''Nimm den Mund nicht so voll, Oida!''

Erst kürzlich wurde Millionenshow-Moderator Armin Assinger für eine Betrugsmasche von Cyberkriminellen missbraucht. In einem Bericht, in dem angebliche Vorwürfe gegen ihn enthüllt wurden, machte sich die Internetbande die Bekanntheit des ORF-Stars zu nutze. Als Artikelbild wurde Assinger gezeigt, wie er angeblich von Polizisten abgeführt wird. "Absolute Fake News", tobte Assinger dazu auf Instagram und warnte seine Follower: "Lasst euch nicht verarschen." Auch ORF- und Namenskollege Armin Wolf wurde bereits für solche Betrugsmaschen missbraucht.

© Instagram / armin_assinger

Jetzt tobt Assinger erneut auf Instagram, diesmal allerdings gegen sich selbst - zugegeben nicht ganz ernst gemeint. Der ehemalige Skirennläufer zeigt sich auf Instagram in der Natur in den Bergen und isst offenbar einen Schokoriegel. Doch dieser passt nicht ganz in den Mund und platzt förmlich heraus, weswegen der ORF-Star selbstironisch kommentiert: „Nimm den Mund nicht so voll, Oida!"