Bachelorette Maxime wird von einem potentiellen Lover stehen gelassen!

Nachdem die Männer ihre Villa bezogen haben, steht für den ersten von ihnen schon ein Einzeldate an.

Bachelorette: Heute schmeißt DIESER Kandidat hin

Am wunderschönen Myrtos Beach erwartet ihn die Bachelorette zum Picknick, bevor das Date eine actionreiche und emotionale Wendung nimmt. Auf zwei Gruppendates hat Maxime außerdem Gelegenheit, zunächst 5 Männer bei einem Ausritt und später 8 Männer bei einer Talentshow besser kennenzulernen. Doch die 2. Nacht der Rosen verläuft anders als gedacht.

© TVNOW Bachelorette Maxime Herbord, Hendrik ×

Bachelorette Maxime versteht Hendrik

Denn ein Kandidat schmeißt hin, wie Fans schon wissen, die die neue Folge bereits auf tvnow gesehen haben. Es ist Hendrik. In einem offenen Gespräch mit Maxime erklärt der Key Account Manager aus Hannover seine Gründe und beton, was für eine tolle Frau Maxime sei: "So ein Format wie hier, so eine Frau kennenzulernen, ich habe mir überlegt, dass das befremdlich ist. Dazu ist es so, dass ich länger brauchte um Gefühle für jemanden zu entwickeln." Maxime zeigt sich über Hendriks Entscheidung verständnisvoll. "Ich kann es nachvollziehen," so die Bachelorette. Hendrik verabschiedet sich noch von seinen Mitstreitern und weg ist er...