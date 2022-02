Hebamme Eva Derler findet konkrete Worte für Teenie-Papa Marcell.

Hebamme Eva Derler kennt Mütter und Väter von den schönsten und herausforderndsten Momenten im Leben. Sie ist dabei, wenn ein Kind geboren wird, unterstützt, wo sie kann, spricht gut zu und gibt Tipps. Oft trifft sie Paare schon in der Schwangerschaft, kennt die werdenden Eltern recht gut.

So war es auch bei Teenie-Papa Marcell. Ihn hat die erfahrene Geburtshelferin schon bei mehreren Geburten getroffen. Zuletzt war sie dabei, als Vanessa Söhnchen Joel in der Klinik auf die Welt brachte. Damals war Eva voll der anerkennenden Worte für Jungpapa Marcell, der mit seiner Vanessa ein neues, konfliktfreies Leben zu beginnen schien.

Clip: Hebamme wäscht TWM-Star Marcell den Kopf

Doch, bekanntermaßen ist Marcell nicht mehr mit Vanessa verheiratet, auch die Beziehung zu Lisa wird sich noch als sehr schwierig entwickeln. Derzeit sitzt Marcell sogar in Haft

"Kinder haben Rechte"

Ein Grund für Hebamme Eva, sich nun in einem Clip zu äußern: "Was sich so gehört habe, hat er den Weg nicht beibehalten, das stimmt mich traurig! Weil ich mir einfach denk, da gibt's kleine Wuzzis an Kindern, die in die Welt gesetzt worden sind und die ein Recht haben auf ein stabiles Umfeld, auf Eltern, auf die man stolz ist!" Ob der Appell ankommt bei Marcell?