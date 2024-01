× Dschungel-Start mit Tränen und Sex-Alarm

Das Dschungelcamp startet feucht und frivol. Cora weint über Sohn. Kim und Niko lassen es knistern. Bei erster Prüfung geht es ins Wasser,

Heute Abend startet das 17. "Dschungelcamp". Schon vorab sorgte Cora Schumacher für jede Menge Aufregung. Kurz vor ihrem Einzug ließ sie im RTL-Interview noch eine Liebes-Bombe hochgehen. Auf eine mögliche Liaison mit Oliver Pocher (45) angesprochen, macht Cora eine Andeutung: „Bin jetzt nicht mehr bei OnlyFans, sondern bei OlliFans!“ Auf weitere Nachfragen sagt sie nur: „Kein Kommentar!“ Ein Dementi sieht auf jeden Fall anders aus.

© RTL ×



Nach ihrer Ankunft in Australien hat Cora auf jeden Fall schon mal weinen müssen: Jedoch nicht aus Angst vor den Prüfungen, wo die Kandidaten zum Auftakt gegen einen riesigen Wasserfall ankämpfen müssen um die Sterne zu ergattern, sondern wegen ihrem Sohn David, der schon seit einem Jahr nicht mehr mit ihr spricht und ihr bloß via Bild-Zeitung alles Gute für den Dschungel gewünscht hatte. Und das auch eher distanziert.

© RTL ×

Kim bezirzt Niko

© RTL ×



Neben Cora und ihren möglichen Liebes-Anekdoten über Olli Pocher sollten in der Auftakt-Sendung vor allem Kim Virginia Hartung und ihr ehemaliger Reality Stars in Love Bettgefährte Niko Griesert für Knisten sorgen. In einem extrem knappen pinken Kleid mit Ausschnitt bis zum Bauchnabel balzt sie ihn beim erste Aufeinandertreffen auf einer Jacht liebestoll an: „Hast du mich vermisst?“. Er, im Bild –Interview ja zuversichtlich, dass er sie noch mal um den Finger wickeln könne, zieht sie mit seinem Blicken förmlich aus. Kommt es in dieser Staffel zum ersten Dschungel-Sex?