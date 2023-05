Mit diesen fulminanten Show-Einlagen wollen sich die drei Finalistenpaare in die Herzen der Zuschauer*innen tanzen.

Heute vor einer Woche hätte wohl niemand damit gerechnet, diese drei Promis im Finale von Dancing Stars zu sehen. Nach dem unerwarteten Verletzungs-Aus von Mitfavoritin Lilian Klebow und ihrem Tanzpartner Florian Gschaider konnten sich Ex-Rennfahrerin Corinna Kamper und Danilo Campisi, Sängerin Missy Mai und Dimitar Stefanin, sowie ÖSV-Legende Alexander Pointner und Manuela Stöckl für das große Finale qualifizieren.

Diese Chance wollen alle drei Paare nutzen - und zwar mit diesen emotionalen Show-Tänzen:

Tänzerische Biografie

Im Finale steht unter anderem ein Showtanz auf dem Programm, den die Promis mitgestalten konnten. Während Corinna Kamper und Danilo Campisi sich für eine Mario-Kart-Performance entschieden haben, setzen Missy Mai und Dimitar Stefanin auf einen "Tanz der Vampire". Großes Emotions-Potential hat der Showtanz von Alexander Pointner und seiner Tanzpartnerin Manuela Stöckl: Laut ersten ORF-Informationen haben sich die beiden für eine sehr persönliche Tanzeinlage entschieden - zu sehen gibt es "ein kleines Potpourri" aus Pointners Leben.

Und dieses ist gespickt mit Höhenflügen und tieftraurigen Schicksalsschlägen: Beruflich schaffte es der ehemalige Schispringer nach seiner eigenen Karriere beim ÖSV zum erfolgreichsten Trainer in der Geschichte des österreichischen Schiverbandes. Privat prägt eine Tragödie sein Leben - Im Jahr 2015 nahm sich Tochter Nina das Leben. Ihr widmete Alexander Pointner gemeinsam mit seiner Tochter Paula bereits einen Tanz in der "Family und Friends"-Folge, der Publikum, Kandidaten und Juroren zu Tränen rührte. Gibt es heute ähnlich große Emotionen?

Drei Mal der selbe Tanz

Für Corinna Kamper und Danilo Campisi wird es bei der Jury-Challenge spannend: Hier müssen alle Tanzpaare noch einmal den Tanz aus der diesjährigen Staffel tanzen, den Maria Angelini-Sandtner und Balázs Ekker ein zweites Mal sehen wollen. Im Fall von Corinna und Danilo ist es aber das dritte Mal - als sie ihren Jive zu "The Boy Does Nothing" zum ersten Mal aufs Parkett legten, gab es ein technisches Problem mit der Musik. Sie durften nochmal starten, konnten die Juroren aber auch beim zweiten Mal nicht gänzlich überzeugen. Heute Abend haben sie eine dritte Chance. Wird es diesmal gut gehen?

Amtierende Siegerin wird mitentscheiden

Im Finale müssen die Tänzer*innen nicht nur das Publikum überzeugen: Neben Maria Angelini-Sandtner und Balázs Ekker wird heute auch Caroline Athanasiadis auf der Jurorenbank sitzen. Die Siegerin der letzten Staffel wird die Trophäe am Ende des Abends an die neuen "Dancing Stars" weiterreichen.