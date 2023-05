Tränen-Drama bei Dancing Stars

Dancing-Stars-Schock bei der Halbfinalshow: Das Tanzpaar Florian Gschaider und Lilian Klebow trat nicht an.

In der Dancing-Stars-Show am Freitag gab es gleich nach Sendungsbeginn einen Paukenschlag: "Ich hab mir leider wehgetan", erklärte Tanzprofi Gschaider. Bei den Proben zog er sich einen Muskelriss zu. Die Verletzung lasse es nicht zu, dass er weitertanze. Er fällt für vier bis sechs Wochen aus.

Sichtlich emotional. Gschaider selbst fiel es schwer diese Neuigkeiten in der Show zu verkünden – er kämpfte mit den Tränen. Der Abschied aus der Sendung fällt ihm schwer. Es gab Überlegungen, ob Lilian Klebow eine Wildcard für das Finale bekommt und dort mit einem anderen Tanzprofi antreten wird, erklärt Moderatorin Mirjam Weichselbraun. Die Tanzprofis könnten das, aber die Schauspielerin habe sich dagegen entschieden. Klebow: "Ich habe mich dagegen entschieden, weil wir als Team hier angefangen haben und als Team hier herausgehen. Und weil ein so wunderbarer Mensch und Trainer wieder Flo einfach nicht ersetzbar ist." Florian Gschaider umarmt gerührt seine Tanzpartnerin Klebow.

Auch im Studio-Publikum gab es die ein oder anderen feuchten Augen angesichts der traurigen Nachrichten zum Aus von Gschaider und Klebow. Die beiden bekamen eine Standing Ovation.

Grande Finale am 12. Mai

Ganz ohne Leistungsdruck absolvierten die drei Finalisten-Paare ihre Tänze, quasi als Probe für das große Finale. Kamper und Campisi wollten mit einem Slowfox zu "My Baby Just Cares For Me" überzeugen, Pointner und Stöckl gingen mit einem Quickstep zu "The One That I Want" an den Start, May und Stefanin tanzten einen Wiener Walzer zum Rihanna-Song "Love On The Brain".

Grande Finale. Die Jury bekam am Freitag Unterstützung von Schauspielerin Katharina Straßer. Sie durfte als Gastjurorin Ballroom-Luft schnuppern. Am 12. Mai steigt also die Final-Show mit Ex-Rennfahrerin Corinna Kamper (28), Ex-Skispringer Alexander Pointner (52) und Musical-Star Missy May (36).