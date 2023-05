Siegerin der Herzen: Lilian Klebow gibt Comeback bei Dancing-Stars-Finale

Die Schauspielerin will für ihren Tanzpartner noch einmal aufs Parkett.

Traurig. Im Semifinale platzte der Traum von Dancing Stars für Lilian Klebow und Florian Gschaider. Ein Muskelfaserriss machte es dem Tanzprofi unmöglich, weiterzumachen. Klebow musste den Ballroom also räumen, doch beim Finale heute Abend (live in ORF 1 ab 20.15 Uhr) will sie ein kleines Comeback wagen. Die Schauspielerin plant, ein Solo auf das Parkett zu legen, um sich bei Florian für die schöne Zeit zu bedanken.

Indes herrscht vor der großen Entscheidungs-Show Hochspannung. Missy May, Alexander Pointner oder Corinna Kamper? Nur ein Promi kann sich heute im Finale der 15. Staffel Dancing Stars die Tanzkrone aufsetzen.

Das wartet im Finale

In einer ersten Runde müssen die Finalistinnen und Finalisten im Rahmen der „Judges Challenge“ jenen Tanz, den die Fix-Jury – Maria Angelini-Santner und Balázs Ekker – aus den im Laufe der Staffel bereits absolvierten Tänzen noch einmal sehen will, zeigen und mit einer Impro-Salsa erneut ihr Bestes geben. Gegen 21.50 Uhr sollte dann bereits feststehen, wer mit einem Showtanz noch einmal sein Können unter Beweis stellen darf.

Eröffnet wird die Finalshow mit einem Gruppentanz der Profis. Außerdem steht bei einem Medley auch ein Wiedersehen mit den bereits zuvor ausgeschiedenen Promis auf dem Programm.