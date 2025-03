Die Dancing Stars im "Lichter-Check": Mit IHR rechnet Marika knallhart ab

Es ist schon Tradition, dass Marika Lichter für oe24 die "Dancing Stars" genauer unter die Lupe nimmt. Auch heuer nimmt sich die Schauspielerin kein Blatt vor den Mund

Am Freitag starten zum 16. Mal die ORF "Dancing Stars" - Grund genug die Stärken und Schwächen der Promis zu analysieren. Und wer könnte das besser, als die Siegerin der allerersten Staffel - Marika Lichter.

"Auch 2025, 20 Jahre nach der ersten Staffel, gibt der ORF wieder bekannten und weniger bekannten Menschen unseres Landes die Gelegenheit, vor einem großen Publikum auftreten zu dürfen.

Gut ist, dass die neuen Promis auch im ORF gefeatured werden. Und das bestätigt wieder meine These dazu: Wenn der/die Kandidat/in in einem künstlerischen Beruf zuhause ist, kann man echt etwas daraus machen und die neue Popularität auch umsetzen. Für Menschen in ganz anderen Berufen ist das eher schwierig", erklärt Lichter im Vorfeld.

Marika Lichter über die "Dancing Stars":

EVA GLAWISCHNIG UND DIMITAR STEFANIN



Die Ex-Grünen-Politikerin hat sich nach dem Ende ihrer Polit-Karriere nicht viele Freunde gemacht, als sie zum Glücksspiel Unternehmen Novomatic gewechselt hat. Nun ist sie für mich nur mehr als Diskutantin einer Serie in einem privaten TV Sender präsent. Was ich in der Vorstellung der Kandidatinnen von ihr gesehen habe, war ganz nett, aber tanzmäßig nicht aufregend. Ihr Partner Dimitar Stefanin ist ein hervorragender Tänzer, der sie sicher fordern wird.

JULIA CENCIC und PATRICK SEEBAUER



Julia ist eine ganz patente Frau, die mitten im Leben steht! Sie weiß sicher genau, was auf sie zukommt und hat die Chance, als Ex Kommissarinder TV Serie Soko Kitzbühel ihren wahrscheinlich bis dato schwierigsten Fall zu lösen. Sie ist sehr zielstrebig, das wird ihr sicher helfen! Ihr Partner war der männliche Sieger der Casting Show für die Dancing Stars Profis und konnte dort schon Jury und Publikum überzeugen. Man darf davon ausgehen, dass er als Tanz Profi sein Bestes geben wird!

STEFAN KOUBEK und MAUELA STÖCKL



Der Ex Tennis Profi hat natürlich wie die Sportler der Show immer den Vorteil, dass er gute Kondition besitzt und schnell reagieren kann. Das muss man als Tennisspieler, aber auch in der Tanzshow. Mal sehen, wie viele „Asse“ er schlagen kann. Mit Manuela Stöckl hat er eine super Trainerin die das Beste aus ihm rausholen wird.

WOLFGANG „FIFI“ PISSECKER und CONNY KREUTER



Bei dieser Paarung kann man jetzt schon ahnen, dass es Show pur wird! Fifi ist als Kabarettist nicht auf den Mund gefallen und auch Conny hat viel Erfahrung nicht nur im Tanzen, sondern auch bei Moderationen und anderen Auftritten. Das wird sicher lustig und die Schlagabtäusche zwischen den beiden werden amüsant! Zudem ist Fifi sicher auch ehrgeizig. Das könnte etwas werden!



ANDREAS WOJTA und KATI KALLAUS

Ob Andi wohl schon nach den ersten Trainingsstunden ahnt, welche Suppe er sich da eingebrockt hat? Schmähmäßig sicher top, seine sportliche Qualifikation wird er unter Beweis stellen müssen. Ich hoffe, dass es ihm Spaß macht, dann kann das schon gutgehen.

PAULUS BOHL und CATHARINA MALEK



Ich muss gestehen, ich kannte Paulus Bohl bis dato nicht, habe aber mittlerweile Einiges von ihm im TV gesehen. Jung, lustig, Kabarettist mit jetzt auch eigenem Soloprogramm. Für ihn ist das eine große Chance, bekannt(er) zu werden. Catharina Malek ist immerhin Staatsmeisterin und Weltcup Finalistin. Sie wird ihm schon zeigen, was wichtig ist und ich bin sicher, er wird es gerne lernen. Für die jüngeren Zuseher ein Gewinn!



AARON KARL und KATERYNA MIZERA



Aaron ist ein sehr sympathischer, junger Schauspieler, der bereits seine ersten Sporen in diversen TV Serien verdient hat. Er ist der Typ „Lieblings Schwiegersohn“ und hat gute Chancen, denn die wenigen Schritte, die ich von ihm gesehen habe, waren schon vielversprechend! Kateryna Mizera ist bildhübsch und eine neue Tänzerin im Team. Sie hat in der Ukraine schon Meisterschaften gewonnen und konnte das Publikum bei der Castingshow für die Dancing Stars Profis überzeugen. Ein wunderschönes Paar.

HEILWIG PFLANZELTER UND FLORIAN GSCHAIDER



Die bekannte, ehemalige TV Moderatorin ist heute auch Stimm- und Rhetoriktrainerin. Da wird sie sicher die richtigen Worte finden. Hoffentlich auch die richtigen Schritte. Sie deckt das Genre „Senioren“ ab, was ich für ganz wichtig erachte, denn auch ältere Menschen sollen und müssen Freude an Bewegung und Tanz haben! Da wird sie ein gutes Role Model sein. Mit Florian Gschaider hat sie einen erfahrenen Partner an der Seite, der sie so präsentieren wird, dass sie am besten wirkt.

ANNA STRIGL und HERBY STANONIK



Ihr Problem könnte sein, dass junge Leute heute nicht mehr fernsehen. Es wird fast nur mehr gestreamed und daher ist sie einem TV Publikum bisher nicht bekannt. Ihre Follower - es sind angeblich mehrere Millionen- sind aufgerufen, für sie zu voten. Sie sieht sehr gut aus und kann sich sicher auch gut bewegen. Eine Chance für sie, die sie mit Profi Herby Stanonik sicher nützen kann, wenn ihre Community mitspielt.

SIMONE LUGNER und DANILO CAMPISI



Ihre Präsenz bestand ja bisher aus Bekanntheit in der Yellow Press. Und das auch nur, weil sie 72 Tage mit Richard Lugner verheiratet war. Wenn das reicht, soll es mir recht sein. Mir kam sie bisher eher introvertiert vor, als Tänzerin wird sie mehr geben müssen. Aber ihr großes Plus ist Danilo Campisi, der Oberprofi unter den Dancing Stars Tänzern. Er weiß auch, was zu tun ist, um das Publikum zu begeistern.

Dass sich Marika Lichter kein Blatt vor den Mund nimmt, ist bekannt. Auffallend ist, dass sie mit Simone Lugner besonders hart ins Gericht geht. Für Mörtels Witwe dürfte dies aber noch ein größerer Ansporn sein, ab Freitag ihr Bestes zu geben.