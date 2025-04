Doppel-Belastung für die "Dancing Stars"

Nach einer kurzen Osterpause wird es für die „Dancing Stars“ am Freitag gleich doppelt spannend, wenn um 20.15 Uhr in ORF 1 zum ersten Mal jeweils zwei Tänze präsentiert werden

Neben dem gewohnten Einzeltanz müssen Paulus Bohl & Catharina Malek, Eva Glawischnig & Dimitar Stefanin, Aaron Karl & Katya Mizera, Stefan Koubek & Manuela Stöckl, Simone Lugner & Danilo Campisi, Anna Strigl & Herby Stanonik sowie Andi Wojta & Kati Kallus ihr Können auch bei einem Tanzmarathon zu Lindy Hop unter Beweis stellen, um Publikum und Jury zu überzeugen.

Dancing Stars © ORF/Hans Leitner ×

Comeback für "Dancing Stars"-Orchester & ESC-Star live

Für die musikalische Begleitung sorgt das „Dancing Stars“-Orchester, das mit dieser sechsten Live-Sendung wieder in den Ballroom einzieht. Und noch ein weiteres Highlight erwartet das Publikum: JJ, der für Österreich beim Eurovision Song Contest in Basel singt, präsentiert seinen Song „Wasted Love“ als TV-Premiere. Neben Maria Angelini-Santner und Balázs Ekker nimmt Musicalstar Mark Seibert nach 2023 erneut am Jury-Pult Platz. Moderiert wird der ORF-1-Tanzevent wieder von Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll.

Als Gast-Juror wird Mark Seibert neben Balazs Ekker und Maria Santner-Angelini Platz nehmen. „Da ich auf der Theaterbühne zu Hause bin, interessiert mich neben tänzerischer Technik und sauberer Choreografie vor allem das sogenannte Storytelling. Jeder Tanz erzählt eine kleine oder auch größere Geschichte. Manchmal etwas Dramatisches und manchmal auch einfach nur Lebensfreude und Spaß an Musik und Tanz. Und genau darauf werde ich bei der Bewertung meinen Fokus legen“, so Mark Seibert über seine „Dancing Stars“-Juryrolle.

Das sind der Tänze der Show:

Paar 03: Andi Wojta & Kati Kallus tanzen zu „Hey Ya“ von Outkast (Jive)

Paar 05: Aaron Karl & Katya Mizera tanzen zu „No Roots“ von Alice Merton (Tango)

Paar 06: Anna Strigl & Herby Stanonik tanzen zu „Call Me Maybe“ von Carly Rae Jepsen (Cha Cha Cha)

Paar 07: Stefan Koubek & Manuela Stöckl tanzen zu „Dance Monkey“ von Tones and I (Quickstep)

Paar 08: Eva Glawischnig & Dimitar Stefanin tanzen zu „Everybody Hurts“ von R.E.M. (Wiener Walzer)

Paar 09: Paulus Bohl & Catharina Malek tanzen zu „Play that Song“ von Train (Slowfox)

Paar 10: Simone Lugner & Danilo Campisi tanzen zu „Mission Impossible“ von Lalo Schifrin (Paso Doble)

Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll © ORF/Hans Leitner ×

In der fünften Ausgabe von „Dancing Stars“ musste kein Paar die Sendung verlassen. Die Jurywertung und das Publikumsvoting für den Tanz mit „Friends and Family“ werden übernommen und fließen in die nächste Entscheidung, welches Paar gehen muss, ein.