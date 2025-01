Erotik statt Romantik: Streichen ZDF und ORF jetzt "Rosamunde Pilcher"?

Bereits heuer sollen weniger Filme produziert werden. Auch bei der Romanze "Inga Lindström" stehen Kürzungen an. Stattdessen will man auf Sex setzen.

Die Romantik-Filme "Rosamunde Pilcher" und "Inga Lindström" werden seit Jahrzehnten produziert und gelten als konstante Quotenbringer. Dennoch will das ZDF laut "Bild" hier kürzen. Heuer sollen nur noch zwei "Pilcher" und vier "Lindström"-Episoden gedreht werden. Vergangenes Jahr entstanden noch jeweils fünf.

"Erotisch prickelnde" Formate

„Ganz sicher werden wir in diesem Jahr nach heutigem Stand zwei Pilcher-Filme drehen. Aber wir sind noch in Gesprächen mit dem Sender für weitere Pilcher-Verfilmungen“, sagt Produzent Michael Smeaton. Schuld daran seien jedoch keine Sparmaßnahmen. Man wolle ganz einfach moderner und jünger werden. Der Sender setze auf neue und alte Formate wie "Frühling" und "Neuer Wind im Alten Land". Den Sonntagabend-Primetime-Platz wolle man in Zukunft "prickelnd erotisch" gestalten.

Das neue Format "Verhängnisvolle Leidenschaft" soll bereits Ende Jänner hier laufen. Smeaton sei der Meinung, dass auch "Rosamunde Pilcher" moderner geworden ist. Ein paar Regeln bleiben aber dann doch: „So sollte es beispielsweise nicht ins Krimi-Genre abweichen. Bei uns sollen die Zuschauer aus dem Film mit einem positiven, lebensbejahenden Gefühl herausgehen.“