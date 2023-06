In Folge 10 wird es ganz schön heiß zwischen diesen beiden!

Austro-Kandidat Dominik (25) lässt es beim RTL-Trashformat "Ex on the Beach" ordentlich krachen. In Folge zehn der heißen Show flirtet er auf Teufel komm raus mit Anastasia (23).

(S)Ex-Show sorgt für Wirbel

In der Show, die in Mexiko gedreht wurde, treffen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf ihre Exen. Natürlich steht eine Menge Alkohol und eine schöne Umgebung zur Verfügung... In Folge 10 begann alles mit einer Fete, die Kandidaten tranken. Einige stritten daraufhin ziemlich heftig miteinander. Andere kamen sich anderweitig näher. So nämlich Dominik und Anastasia. Er briet ordentlich rein und sie stellte klar, dass sie sich vorstellen könne "mal auszuprobieren mit so offenen Sachen, Freundschaft-Plus-mäßig".

Dominik brät rein

Tratschtanten

Und so Sachen probierten die beiden dann auch - tanzen, massieren und schließlich nackte Schmuserei und mehr im Whirlpool! Danach ging noch ordentlich die Post ab - im Bett. Dort wurden die zwei Sexbomben dann von Gabriele und Chiara erwischt! Die erzählten ihre Entdeckung dann gleich der ganzen Gruppe.

Und, wie war die Stimmung nach der Nummer? Anastasia stellt klar, dass es wohl keine Fortsetzung geben werde: "Bock auf mehr mit ihm habe ich jetzt nicht, ich hab ihn ja jetzt einmal gehabt." Und Dominik? Man wird sehen, wie er das findet...

