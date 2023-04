In dieser Show soll es keine (sexuellen) Tabus geben!

Viel Wirbel um diese Show gab es in den letzten Tagen. Mit "Stranger Sins" soll RTL ein Format geschaffen haben, das fast ohne Tabus auskommt. Acht Paare wurden dafür in eine Villa geschickt, im traumhaften Mexiko. Dort durften sie ihre geheimsten Sex-Fantasien ausleben. Gedreht wurde im Jänner, wann genau das Format auf RTL+ ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt.

Hörten beim Sex die Kameras summen

Wie ein Pärchen der Bild verriet, ging es sofort zur Sache: "Gleich in der ersten Nacht hatten wir Sex und hörten die Kameras summen." Kameras seien - bis auf die Toilette wirklich überall versteckt, in jedem Winkel - sie laufen 24 Stunden am Tag

Das sind die knallharten Regeln