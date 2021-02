Heidi Klum schickt ihre Mädchen bei 'Germany's Next Topmodel' ganz nackt ins Rennen.

Am Donnerstag, 25.2. gibt es für Heidis GNTM-Määädchen eine Aufgabe zu meistern, die oftmals in Tränen endet und in ihrer Form extremer ist, als jemals zuvor...

Besonderer Entscheidungswalk!

„Ich sehe einen Hauch von Nichts“, stellt Soulin fest, als sie den Backstage -Bereich betritt. Der Entscheidungswalk stellt die Topmodel-Anwärterinnen vor eine Herausforderung, die es so bei #GNTM noch nie gab.

GNTM: Heidi Klums Mädchen nackt am Laufsteg

Heidi Klum : „Heute werden meine Mädchen als Femme fatale laufen und das wohl weiblichste aller Outfits tragen, nämlich gar keins.“ In eine Menge Schaum gehüllt geht es über den Catwalk. Wie der perfekte Schaum-Walk aussieht, bereitet #GNTM-Model Ana (20, Neu-Ulm) noch Kopfzerbrechen: „Wie soll ich denn da selbstbewusst laufen?“

Vorteile beim Nackt-Walk

Andere Topmodel -Anwärterinnen freuen sich auf die besondere Challenge. Alex (23, Köln): „Also ich für meinen Teil bin super entspannt. Ich sehe das alles nicht so eng, am Ende des Tages ist es ein Job.“ Jasmine (21, Wien) fügt hinzu: „Es ist für mich kein Problem. Ich fühle mich wohl in meinem Körper und das kann ich auch zeigen.“ Und auch Soulin schmunzelt: „Leute, seht es von der guten Seite. Wir werden heute nicht so viel Zeit beim Styling benötigen.“ Übrigens gilt dieses Mal gleiches Recht für alle: Auch Heid Klum und Fotografin Ellen von Unwerth sitzen nackt auf ihren Jury-Sesseln!