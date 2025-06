× Krimi-Reihe: »Tatort: Das Verhör«

Ulrike Folkerts, Lisa Bitter und „Das Verhör“ in Ludwigshafen

Investmentbankerin Ann-Kathrin Werfel wird auf grausame Weise getötet. Der erste Verdacht fällt auf ihren Ex-Ehemann, dem sie häusliche Gewalt vorgeworfen hatte. Patrick Werfel (Jonathan Müller) allerdings präsentiert den Kommissarinnen Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Johanna Stern (Lisa Bitter) ein gut bezeugtes Alibi.

© Hersteller ×

Indizien vom Fundort der Leiche führen die Kommissarinnen zu Hajo Kessler (Götz Otto), Soldat bei der Bundeswehr. Kessler gibt an, Ann-Kathrin Werfel nicht gekannt zu haben, sein Wagen wurde jedoch in der Nähe des Fundorts gesehen. In der Befragung gibt er sich korrekt, geradezu charmant. Aber er neigt zu Ausrastern – und die scheinen damit zu tun zu haben, dass es Frauen sind, die ihn befragen.

Die Indizienlage ist dünn. Doch Lena Odenthal ist überzeugt, dass in dem Verdächtigen genau der tiefsitzende Frauenhass brodelt, der zu dem Mord an Werfel geführt hat.