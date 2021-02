Nackt im TV: Lili Paul zeigte ihren Traumbody

Für einen guten Zweck hat die Zirkus-Prinzessin und Thiem-Liebe die Hüllen fallen lassen.

Scharf. Es gehört schon eine Portion Mut dazu, vor einem Millionenpublikum blankzuziehen. Wenn es dabei aber um den guten Zweck geht, sind Zirkus-Prinzessin Lili Paul und sieben weitere Promi-Ladys sofort mit dabei. Das wollten die Damen gestern Abend in der VOX-Show Showtime of my Life – Stars gegen Krebs unter Beweis stellen. Dabei ließen Lili & Co. ihre Hüllen zuerst bei Fotografin Patricia Eichert fallen, bevor sie in einem Berliner Club eine Lektion in Sachen Burlesque bekamen.

© TV NOW

Die Stars ließen auf der Bühne in einer Burlesque-Show die Hüllen fallen.

Ob ihre neue Liebe, Tennis-Ass Dominic Thiem, den Auftritt von Australien aus im TV verfolgt hat, ist nicht bekannt. Rein zeitmäßig würde es sich aber ausgehen. Vier Stunden später steht Lilis Nummer 1 allerdings im ATP-Cup am Center Court.