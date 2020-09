Der Herbst wird heiß - jedenfalls für Serien-Fans. Auf Netflix kommen einige neue Serien raus, andere bekommen weitere Staffeln. Das sind die Hits im Herbst:

"Emily in Paris", 1. Staffel, 2.10.

Diese Serie wird schon länger erwartet von "Sex and the City" Fans. Immerhin sind mit Darren Star und Patricia Field der regissuer und die Kostümdesignerin von SATC auch bei dieser Serie mit an Bord. Worum geht's? Eine junge Amerikanerin kommt nach Paris und muss erst lernen, sich in der großen Welt zurecht zu finden: Neuer Job, neues Land und eine neue Liebe - viel Stoff für viele Episoden!

"Ratched", 1.Staffel, 18.9.

Dieses Format dürfte vor allem Cineasten sehr in Verzückung versetzen: Denn es geht um die Krankenschwester mit sadistischen Zügen, die in "Einer flog über das Kuckucksnest" vorkommt, Mildred Ratched. Wie sie früher war, bevor sie Leute quälte? Die Serie beginnt im Kalifornien der 1940er Jahre als die junge Mildred in einem psychiatrischen Krankenhaus eine Stelle antritt... In Nebenrollen glänzen Sharon Stone und Cynthia Nixon.

"Away", 1.Staffel, 4.9.

Oscar-Preisträgerin Hilary Swank spielt in diesem Seriendrama eine Astronautin, die mit ihrer Crew zu einer Mars-Mission aufbricht. Drei Jahre werden sie im All sein, während sich auf der Erde, bei ihren Familien die Welt weiterdreht und einige schreckliche Dinge passieren...

Einige Serien-Hits bekommen eine neue Staffel auf Netflix. Darunter sind:

The Crown, 4. Staffel an 15.11.

Baby, 3. und finale Staffel, 16.9.

Family Business, 2.Staffel, 11.9.