Neue Staffel von "The Last of Us": Erste Folge verärgert Fans

Die beliebte Serie The Last of Us, basierend auf dem gleichnamigen Videospiel, ist in die zweite Runde gestartet. Seit Kurzem ist die neue Staffel über den Streamingdienst WOW abrufbar.

Die Vorfreude war bei vielen Fans groß – doch schon die erste Folge hat bei einem Teil der Zuschauer für Frust gesorgt. Besonders eine Abweichung von der Spielvorlage stößt vielen sauer auf.

Start der neuen Staffel – und direkt erste Kontroversen

Seit Anfang April ist die zweite Staffel von The Last of Us verfügbar. Neue Folgen erscheinen jeden Montag auf dem Streamingdienst WOW (Hinweis: Dieser Dienst ist kostenpflichtig und in Österreich verfügbar). Die erste Episode ist allerdings nicht bei allen gut angekommen. Viele Fans der Videospielvorlage kritisieren eine Veränderung, die ihrer Meinung nach den Spannungsbogen zerstört.

Spoiler-Warnung: Ab hier folgen inhaltliche Hinweise, die zentrale Elemente der Serie und des Spiels vorwegnehmen. Wer die Handlung noch nicht kennt, sollte vorsichtig weiterlesen.

Neuer Charakter Abby sorgt für Gesprächsstoff

In der ersten Folge wird eine neue Figur vorgestellt: Abby, gespielt von Kaitlyn Dever. Sie ist Teil einer neuen Gruppe und offenbart in einem frühen Dialog, dass sie sich an Joel rächen möchte – und das auf brutale Weise.

In der Videospielvorlage bleibt Abbys Identität zunächst unklar. Ihre Motive und ihr Hintergrund werden dort nur Stück für Stück aufgedeckt. Diese langsame Einführung trug im Spiel wesentlich zur Spannung bei. In der Serie hingegen wird ihre Absicht bereits in den ersten Minuten ausgesprochen, was bei vielen Fans für Enttäuschung sorgt.

Stimmen aus der Fan-Community

Auf Internetplattformen wie Serializd äußern sich Zuschauer deutlich – und nicht gerade freundlich. Hier eine Auswahl der häufigsten Kritikpunkte:

„Sie verraten viel zu viel über Abby. Das nimmt der zweiten Staffel komplett die Spannung.“

„Abby wird viel zu früh eingeführt. Im Spiel war sie ein Rätsel – das hat die Geschichte getragen. Jetzt wirkt es, als wolle man zu schnell zum Punkt kommen.“

„Als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, wusste ich nicht, wer Abby ist. Genau das hat es so intensiv gemacht. Die Serie nimmt sich dieses Element selbst weg.“

Weitere Änderungen wahrscheinlich

Bereits in der ersten Staffel der Serie gab es kleinere und größere Abweichungen vom Spiel. Manche Episoden wurden sogar komplett neu geschrieben. Laut Aussagen der Serienmacher wird das auch in Zukunft so bleiben. Teile der Handlung, die es nicht in das fertige Spiel geschafft haben, werden nun in der Serie verarbeitet – darunter auch besonders gewalttätige Szenen.

Kritiken treffen nicht nur die Handlung

Auf der Plattform Rotten Tomatoes (eine bekannte US-amerikanische Seite zur Bewertung von Filmen und Serien) zeigen sich ebenfalls gemischte Reaktionen. Zwar bezieht sich ein Teil der Kritik auf die inhaltlichen Änderungen, ein anderer Teil richtet sich jedoch gegen die Besetzung. Insbesondere die Darstellerin von Ellie – Bella Ramsey – wird von manchen Zuschauern weiterhin abgelehnt. Diese Kritik ist allerdings nicht neu und begleitete die Serie bereits seit der ersten Staffel.