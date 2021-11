Rekord-Quote für Gottschalk: Kommt 'Wetten, dass‘-Comeback?

Thomas Gottschalk will zumindest für eine jährliche Ausgabe von "Wetten, dass ...?" wieder auf die Bühne. Nach dem gestrigen Erfolg könnte es aber nicht nur bei einer Sendung pro Jahr bleiben.

Entertainer-Legende Thomas Gottschalk hat nach zehn Jahren erstmals wieder die "Wetten dass..?"-Bühne betreten - und beim Publikum in der Messehalle in Nürnberg gab es am Samstagabend kein Halten. Schon zu Beginn wurde Gottschalk mit riesigem Jubel und Standing Ovations empfangen. Beim historischen Revival dabei waren unter anderem Superstar Helene Fischer und die ABBA-Masterminds Björn Ulvaeus und Benny Andersson.

"Ich freue mich wahnsinnig auf den Abend, und ich lasse mir auch Zeit", sagte Gottschalk zum Auftakt der dreieinhalbstündigen Sendung, die mit Top-Acts, kreativen Wetten und Gottschalks unverwechselbarem Humor an die besten Zeiten der legendären Unterhaltungsshow anknüpfte und in sozialen Medien überwiegend positive Kommentare einheimste.

In einem gold-gemusterten Jacket und mit Moderatorin Michelle Hunziker an seiner Seite präsentierte Gottschalk Fernsehen wie früher. "Die Sendung ist von einer gewissen Grundfröhlichkeit", sagte er. Und so ist es. "Wetten dass..?" ist Unterhaltung, die Menschen zusammenbringt - Prominente und Wettkandidaten auf der Bühne, Jung und Alt vor den Fernsehgeräten.

Mittendrin TV-Legende Gottschalk, der bestens gelaunt Gags und Kalauer abfeuert und sich dabei selbst nicht schont. Selbstironisch nimmt er sich immer wieder auf die Schaufel. "Ich verspreche Euch, ich hab' nix vergessen, aber ich hab' auch nix dazugelernt", sagt er. Zehn Jahre ist es her, seit der Moderator zum letzen Mal die Show präsentierte, die er zum Kult und die ihn zur TV-Legende machte.

Helene Fischer mit kaschiertem Babybauch

Mit großer Spannung wurde der Auftritt von Helene Fischer erwartet. Als die 37-Jährige auf der Bühne auftaucht, gibt es Riesenjubel. Sie performt einen Song aus ihrem neuen Album "Rausch". "Die sind wirklich alle verrückt nach Dir", sagt Gottschalk über Fischers Fans. Die Sängerin ist - wie sie sagt - ergriffen. Statt den Babybauch betont sie mit einem ausgeschnittenen Blazer ihren Rücken. Sprechen will sie über ihre Schwangerschaft nicht. Gottschalk fragt natürlich trotzdem. Weil: "Sonst heißt es morgen: "Der Gottschalk, der Trottel, der wusste gar nicht, dass die schwanger ist"."

Rekord-Quote

Die Comeback-Show von Thomas Gottschalk sorgte am Samstagabend jedenfalls für Rekord-Quoten. In Deutschland sahen unglaubliche 13,8 Millionen Zuseher die Sendung - das entspricht einem Marktanteil von 45,7 Prozent. In Österreich wurden 897.000 Zuseher gezählt. Bemerkenswert war, dass besonders viele Junge die Show sahen. Bei den 14- bis 49-Jährigen schalteten alleine in Deutschland 4,34 Millionen Zuschauer ein – das macht einen Marktanteil von 50,2 Prozent.

Comeback für Gottschalk?

Vorerst sollte es nur ein einzigartiges Ereignis bleiben – das hat sich, bei aller Skepsis der Entertainer-Legende wohl geändert. Nach dem an Corona gescheiterten „Wetten, dass..?“-Comeback anlässlich Gottschalks 70. Geburtstags 2020 will dieser selbst zumindest für eine jährliche Ausgabe auf die Bühne kommen. Die Gerüchte um ein mögliches Comeback feuerte auch 'Wetten, dass...?'-Urgestein Frank Elsner an, der auch eine Wette präsentieren durfte. Er kündigte an, künftig einmal im Jahr gemeinsam mit Gottschalk eine "Wetten, dass...?"-Show moderieren zu wollen. "Rede mit dem Programmdirektor vom ZDF", fordert er seinen Nachfolger gleich auf.