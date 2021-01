'Starmania 21': ORF holt Arabella Kiesbauer zurück

Arabella Kiesbauer gibt damit im Februar ein Comeback im ORF.

Arabella Kiesbauer moderiert ab Februar die neue Staffel von Starmania. Wie die "Kleine Zeitung" berichet, soll der Einsatz am Dienstag offiziell verkündet werden. Kiesbauer moderierte die Castingshow bereits von 2002 bis 2009.

Einher geht eine Rochade. Mirjam Weichselbraun heuert bei der Austrovariante des Musikrateformats "The Masked Singer" auf Puls 4 an. Das teilte der Sender am Sonntag per Aussendung mit. Die Starmoderatorin ersetzt damit Arabella Kiesbauer, die 2020 durch die erste Staffel des Erfolgsformats führte.