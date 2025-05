Wiener Tatort-Duo: So eng ist ihre Beziehung wirklich

Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser verbindet seit 15 Jahren eine enge freundschaftliche Zusammenarbeit.

Harald Krassnitzer (64) und Adele Neuhauser (66) sind das wohl beliebteste Ermittlerduo der "Tatort"-Reihe. Seit 1999 mimt Krassnitzer den Polizisten Moritz Eisner, Neuhauser ist seit 2011 als Kommissarin Bibi Fellner dabei. Damit arbeiten die beiden nun seit 15 Jahren zusammen und haben dabei nicht nur eine berufliche, sondern auch eine starke freundschaftliche Verbindung aufgebaut.

In einem Interview mit dem Monatsmagazin "Meins" verriet Neuhauser jüngst, wie sehr sie ihren Kollegen schätzt. "Ich fühle mich stets beschützt und sicher an Harrys Seite", so die Schauspielerin. Über die Jahre habe sich eine vertraute und besondere Beziehung entwickelt. "Unsere Beziehung ist etwas wirklich Besonderes. Ich bin glücklich, so etwas in meinem Leben gefunden zu haben."

Nach 15 gemeinsamen Jahren wird das Traum-Duo den Wiener Tatort jedoch verlassen. Noch vier Folgen stehen mit Krassnitzer und Neuhauser an, bevor sie sich auf eigenen Wunsch aus der Krimireihe verabschieden. Ihr letzter gemeinsamer Fall wird voraussichtlich Ende 2026 im TV zu sehen sein.