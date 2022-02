'Teenager werden Mütter': Kevin und Caro basteln an einem Baby. Ob es schon so weit ist?

Es ist ganz schön was los im Universum von "Teenager werden Mütter", die neue Folge vom 3.2. hat es in sich!

Babyalarm bei Kevin

Teenie-Papa Kevin und Jungmama Caro arbeiten daran, ihren Plan vom eigenen Nachwuchs umzusetzen, denn vor allem Kevin will eine Familie mit Kind im eigenen Haushalt.

Schwanger? Caro und Kevin machen Test!

Caro erklärt: "Wir sind dahinter und es macht Spaß. Momentan habe ich nicht das Gefühl, schwanger zu sein, er glaubt es mir nicht, aber ich spüre das einfach." Kevin hat schon den Schwangerschaftstest parat und die beiden warten gespannt auf das Ergebnis.

Was sonst noch passiert

Rap-Daddy Angelo will in die Charts und deswegen geht's mit Joanna ins Ton-Studio, um seinen Hit aufzunehmen. Ganz persönlich und emotional soll der Track werden, gewidmet dem Sohnemann, Angelo Junior: "Ich möchte ihm zeigen, dass er einen Papa hat und er jederzeit zu mir kommen kann und ihm das geben, was mein Vater nicht für mich gemacht hat." Legt Angelo die Nervosität schnell ab und kann er den Produzenten überzeugen, mit ihm zu arbeiten?

Marcell wieder mit Lisa

Und: Marcells Ex Lisa ist wieder verliebt, nach der großen Abrechnung mit Marcell sagt sie: "In der Liebe schaut es bei mir wieder gut aus, ich bin wieder sehr glücklich in einer Beziehung." Die TWM -Fans werden überrascht sein, man mag es kaum glauben, aber: Marcell feiert sein Lisa-Comeback.

